Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke wint Telematica Award: ‘Niet KBN is bepalend, maar Sunniva Fluitsma’

‘Niet KBN is bepalend in de belangenbehartiging van de binnenvaart, maar Sunniva Fluitsma van de ASV.’ Dat zei Rijnvaartcommissaris en winnaar van de Telematica Award 2022 Ivo ten Broeke op de 25e Telematicadag. ‘Dat mogen sommigen in de zaal zich aantrekken. Want op het moment dat er iets speelt in de binnenvaart, worden de posities van de Kamerleden bepaald door de ASV en niet door KBN.’

De 25ste Telematicadag was een weerzien met oude bekenden. Het was volle bak op het schipperscentrum, ook wel de huiskamer van de binnenvaart genoemd. Vanwege corona moest de jubileumeditie twee jaar worden uitgesteld. Maar vrijdag 30 december was het zover. Na de opening door aalmoezenier Bernhard van Welzenes, probeerde het duo Desiré Savelkoul en Dirk van der Meulen de 25 edities in een kwartier samen te vatten. Terug naar 1995, toen internet nog amper bestond en de automatisering de stuurhut binnendruppelde. ‘Wat is een muis’, wilde iemand destijds weten.

Breedbandverbinding

In 2000 zou de millenniumbug alles lamleggen, maar er gebeurde niets. Vijf jaar later kwamen Autena, Dekatel en Vaart! met een mobiele breedbandverbinding voor de binnenvaart. Een jaar later kwam AIS in beeld. Vanuit de binnenvaart was veel weerstand. Toen het eerste AIS-netwerk klaar was, werden 30 schepen gratis met transponders uitgerust. ‘Ondanks de weerstand, kregen we aan het einde van de proef de transponders niet meer terug’, zei Cas Willems, destijds als RWS-ambtenaar betrokken bij het project.

Telematica Award

Jaarlijks wordt de Telematica Award uitgereikt. De eerste ging in 2009 naar Piet Nefkens. Dit jaar was de Award voor Ivo ten Broeke. Hij is Rijnvaartcommissaris en projectmanager River Information Services (RIS). Hij kreeg de Award onder meer omdat hij zeer bepalend is geweest voor de RIS-directive. De jury kwalificeert hem zelfs als de nestor van RIS. Ook speelde hij een grote rol bij de invoering van AIS. En de subsidie die ervoor kwam. ‘Ivo ten Broeke heeft oog voor de binnenvaart’, was de eindconclusie.

Sneer naar KBN

Het was overigens Kees de Vries die Ten Broeke destijds adviseerde ook eens over de grens te gaan kijken. Hoe de vaarwegen er daar bijliggen. De herinnering aan De Vries verleidde Ten Broeke tot een sneer naar de huidige belangenbehartigers in de binnenvaart. Want niet KBN is daarin bepalend, maar volgens Ten Broeke is dat nu Sunniva Fluitsma van de ASV. Het verleidt dagvoorzitter Henk van Laar tot de uitspraak dat er ‘nog werk aan de winkel is’.

Toekomstvisie in de maak

Volgens de Europese lobbyist Nik Delmeire heeft Sunniva Fluitsma inmiddels ook de weg naar Brussel gevonden. En ook voor Delmeire is er werk aan de winkel. Als coördinator van het European Inland Waterway Transport (EIWT) platform moet hij voor april dit jaar bij de Europese Commissie komen met een toekomstvisie voor een effectieve en efficiënte binnenvaart en de logistiek er omheen. Hierbij staat de vraag centraal wat de binnenvaart als eindpunt ziet in de digitalisering. Hij wil de visie samen met de binnenvaartsector uitwerken en aan de Commissie presenteren. Volgens Delmeire wil de Commissie er flink wat geld ‘tegenaan smijten’.

Maar in de zaal klonk kritiek. Het is allemaal te vaag. ‘Kom met een actieprogramma in plaats van een visie’, vond Cas Willems. Ook Delmeire wil dit. ‘Ik wil mensen bij elkaar zetten en gaan discussiëren om tot een goed programma te komen. Wil je bijdragen, meld je dan aan bij het Bureau Telematica Binnenvaart (BTB). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.’

Druk met data

‘Een dwarsdenker’, zo kondigde dagvoorzitter Henk van Laar Michel van Dijk aan. Als directeur Logistics bij Van Berkel Logistics is hij dagelijks bezig met data. Het blijkt een noodzakelijk kwaad, want doet hij dit niet, dan kost hem dat veel geld. ‘Iedereen wil tegenwoordig iets van een container. Je wordt er echt helemaal knettergek van. Zeeschepen worden steeds groter en wij moeten die containers maar in het schip zien te krijgen. De ETA van het zeeschip is hierbij het meest cruciale stukje data. Ben je te vroeg, dan kun je terug met je containers met Marsen of kippenstront. Wij moeten het zelf maar uitzoeken.’

Inmiddels heeft Van Dijk studenten aan het werk om de ETA’s van zeeschepen te achterhalen. Ze ontwikkelden een applicatie die zes keer per dag de ETA’s van verschillende bronnen ophaalt.

Clean wheelhouse

Hoe het ook kan gaan met de steeds verdergaande automatisering zag Ton Mol van OCIMF, een belangenorganisatie van oliemaatschappijen, in de Verenigde Staten. Mol deed zijn verhaal met een afbeelding van een stuurhut. De schipper op de stuurstoel, aan stuurboord een bureautje voor de administratie, aan bakboord het koffiehoekje. Want hoeveel we volgens Mol ook gaan digitaliseren, er moet niet teveel afleiding komen. In de VS maakt men daar nu al korte metten mee. Daar geldt op veel schepen al het systeem van het ‘clean wheelhouse’. Daarbij moet de bemanning het mobieltje in een box in de stuurhut leggen. Een kooi van Faraday. Tijdens de dienst onbereikbaar.

