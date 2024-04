Weer zit niet mee om achter pijlinktvis aan te gaan

Om kosten te besparen heeft Luime de nettenrol er in maart grotendeels zelf op geplaatst. Dat nam wat tijd in beslag. Maar toen de aanpassing gereed was, gooide het weer roet in het eten. Pas in week 15 kon Luime voor het eerst een kort reisje maken. Op donderdag 11 april ging ruim 1000 kilo vis per as vanuit Stellendam naar Scheveningen om daags erna te worden geveild. Van die 1000 kilo bestond 400 kilo uit pijlinktvis. Hoewel het aantal kotters dat nu nog op pijlinktvis vist aanzienlijk is afgenomen, ziet Luime er nog wel brood in.

Noordwest van Zeebrugge

Week 16 bracht ook weinig verbetering in het weer. Luime ging pas laat in de week naar zee en kon tot donderdagavond 18 april vissen. Samen met de grotere collega’s OD-6 en TX-43 beviste de OD-3 een strook van grofweg 30 mijl op 15 mijl noordwest van Zeebrugge. Donderdagnacht werd gelost in Stellendam, waarna de vangst met de vrachtwagen naar Scheveningen werd gebracht. Dat gold ook voor de vangsten van de OD-6 en de TX-43. Het drietal zorgde op vrijdagochtend 19 april voor ruim 3100 kilo pijlinktvis.

