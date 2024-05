Klimaatactivisten blokkeren kolenschip in sluis Wijk bij Duurstede

Blokkade

Klimaatactivisten van ‘Kappen met kolen’, onderdeel van Extinction Rebellion, blokkeren op dit moment een kolenschip in de sluis van Wijk bij Duurstede. Rond 13:45 betrad een groep van vier activisten de sluisdeur, waardoor het schip vast kwam te liggen in de sluis. Dit is al de derde keer in korte tijd dat ze de sluis bij Wijk bij Duurstede blokkeren.