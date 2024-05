De Equadrive, het paradepaardje van Verhaar Omega

Dit artikel wordt u aangeboden door Bachmann Electronic Nederland

De vraag of de binnenvaart zich aan vergroening waagt, is allang geen punt van discussie meer. Rederijen en schippers/scheepseigenaren transformeren in rap tempo hun vloot, waarbij conventionele voortstuwingssystemen grotendeels worden vervangen door elektronisch aangedreven exemplaren. Met de Equadrive, optisch gezien een staartstuk van ongeveer 2,5 bij 1,5 meter, speelt Verhaar Omega vanuit hun nieuwe vestiging in Katwijk vernuftig in op deze ontwikkeling.

Het meest recente project: de levering van – per schip – twee Equadrive voortstuwingssystemen plus twee stuurrooster VBS1400Sr-N boegschroefinstallaties voor de tien zusterschepen die varen onder de naam Riverdrone van rederij Naval. Binnen amper een jaar, van februari 2023 tot januari 2024, zijn er in totaal twintig Equadrives en twintig boegschroeven op deze schepen geïnstalleerd.

Van boegschroef tot Equadrive

Het bedrijf achter de Equadrive – officieel met een omcirkelde R erachter, als bewijs dat het om een geregistreerd handelsmerk gaat – werd in 1967 opgericht door Jan Verhaar. Die introduceerde in hetzelfde jaar de eerste boegschroef. De geschiedenis van innovatie herhaalt zich nu met de lancering van de Equadrive onder zijn zoon Mark Verhaar.

Hij vertelt: ‘De maritieme wereld heeft het over de Equadrive – en terecht. Een van de opvallendste features is dat we de Equadrive in verschillende configuraties kunnen leveren. Enerzijds volledig 360 graden draaibaar, waardoor een schip optimaal manoeuvreerbaar is. Anderzijds kunnen we ook een vaste opstelling met roeren leveren waarmee diverse voordelen te behalen zijn. Hier is onlangs nog een CFD-analyse voor gemaakt. Door de vaste opstelling met roeren wordt de traditionele schroefas met aandrijfmotor in de machinekamer vervangen.’

Minimaal mechanisch verlies

De Equadrive is een staartstuk met een geïntegreerde oliegevulde PM elektromotor en is ongekend in zijn soort. Zo draait de direct drive elektromotor zonder tandwielen waardoor er geen mechanisch verlies optreedt. ‘Dit levert een hoger rendement op’, licht Wilbert Paans, electrical engineer bij Verhaar Omega, toe. ‘Daarmee bieden we een efficiencyvoordeel ten opzichte van de concurrentie.’ Een greep uit de overige voordelen: lagere onderhoudskosten, stille werking, ruimere ontwerpmogelijkheden.

Besturingssysteem

De Equadrive wordt aangestuurd door het marine-gecertificeerde besturingssysteem PLC van het Oostenrijkse Bachmann, in Nederland actief vanuit Veenendaal. PLC staat voor Programmable Logic Controller en zorgt voor een geautomatiseerde controle en monitoring van het schip, en daarmee voor een soepele en veilige vaarervaring.

De PLC is niet alleen in staat om de Equadrive aan te sturen, maar deze ook te monitoren en fouten of slijtage te alarmeren. Hiermee wordt de kans op menselijke fouten verkleind en de algehele veiligheid verhoogd. De PLC kan ook communiceren met instanties aan de wal. Op deze manier kan bijvoorbeeld de staat van de Equadrive op afstand worden gemonitord. Joeri ten Napel, key accountmanager bij Bachmann: ‘Alle data in één database: hoeveel toeren, welk vermogen, temperatuurwisselingen, trillingsniveaus, etc. In plaats van dat je vier of meer systemen moet uitlezen en synchroniseren heb je, gebaseerd op een gezamenlijke tijdlijn, alle informatie vanuit één systeem.’

Reputatie

Met de Equadrive ziet Mark Verhaar de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘We zijn er helemaal klaar voor en zien dat iedereen ermee bezig is. Of we willen of niet: elektrificatie is de toekomst. Batterijen, alternatieve brandstoffen, noem maar op. We genieten veel vertrouwen bij onze klanten en hebben daardoor onze Equadrive in een korte tijd met een behoorlijk aantal in de markt kunnen zetten. Dat waarderen we echt! Ik vind het prachtig om met klanten aan tafel te zitten en over de techniek en toekomst te praten. In onze sector zijn de klanten allemaal van de praktijk. Ze weten dondersgoed waar ze het over hebben, omdat ze al van kleins af aan in deze wereld meelopen, en dus ook alles weten over techniek. Ze prikken er dwars doorheen zodra je onzin verkoopt.’

Welkom uitstapje voor Bachmann

Voor Bachmann betekent de samenwerking met Verhaar Omega een verdere doorbraak in de binnenvaartsector. Ten Napel: ‘We zijn groot geworden in de baggerwerken en windmolenindustrie. Ons werkdomein bestaat doorgaans uit zeegaande werkschepen. De laatste jaren leggen we ons steeds meer toe op de binnenvaart, waarbij diverse klanten ontzettend gave applicaties ontwikkelen.’

De samenwerking tussen de twee partijen verliep harmonieus; binnen een jaar was het PLC systeem voor de Equadrive gereed. ‘Er zijn natuurlijk altijd wel eens dingetjes, maar die konden we snel gladstrijken’, zegt Paans. Ten Napel: ‘Als leverancier is het belangrijk om goed in te schatten en af te stemmen op welke vlakken een klant support nodig heeft. Dit traject en de ontwikkeling van de applicatie liep bij Verhaar Omega heel soepel.’ En Verhaar tenslotte, met een gulle lach: ‘We hebben in een korte tijd veel energie in elkaar gestoken. Daar zijn we nu nóg van aan het bijkomen.’