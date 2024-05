Meer dan 150 schepen op maritiem evenement Oostende voor Anker

Nao Victoria

De Nao Victoria is een replica van de kraak die werd gebouwd voor ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan (1480-1521). Met dit schip ontdekte Magellaan onder andere de Straat van Magellaan tussen Zuid-Amerika en Vuurland. In het begin van de zestiende eeuw streden Portugal en Spanje om controle over de handelsroutes over zee. Spanje, onder leiding van Karel V, wilde het Portugese monopolie op de Aziatische specerijenhandel doorbreken.

Magellaan leidde een expeditie om Amerika te omzeilen en via die route de specerijeilanden te bereiken. Hij was de eerste ontdekkingsreiziger die rond de hele wereld voer, wat bewees dat de aarde rond was. De reis duurde meer dan twee jaar en werd gekenmerkt door winterstormen, muiterij, scheurbuik en andere gevaren, waarbij enkel de bevelhebbers kennis hadden van de zeilvaart. Tijdens ‘Oostende voor Anker’ kun je dit unieke schip en het leven aan boord ontdekken.

Het schip vaart hierna door naar Vlissingen Maritiem waar ze van vrijdag 31 mei tot zondag 2 juni te bewonderen valt.

Maritiem varend erfgoed

Het evenement barst van het varend erfgoed, met speciale aandacht voor Belgische boten. De Nele, een replica gebouwd in Oostende en de scute St. Pieter zijn mooie voorbeelden. De B17 De Vrijheid, de laatste platboomde Blankenbergse schuit, werd in 1904 uit de vaart genomen na bijna 20 jaar dienst. Een groep vrijwilligers bouwde tussen 1992 en 1999 een replica van de B1 Sint Pieter. Ook de reddingsboten Watson 2 en 3 ondergaan restauratie. Deze boten, gebouwd in 1948, zijn unieke stukken maritiem erfgoed aan de Belgische Kust.

Verder te doen

Oostende voor Anker toont diverse ambachten, zo geeft de enige beroepssmid in Oostende demonstraties. Ook de houtkappers die een replica van het 17de eeuwse schip Jean Bart bouwen, zijn een bezoek waard. Een haringroker demonstreert hoe haring in 1900 werd gerookt.

Naast de Blauwe Cluster Avenue zullen zowel de Belgische als Nederlandse marine hun kamp opslaan. Hier kunnen bezoekers carrièremogelijkheden ontdekken en het duikersteam in een duiktank zien. Bijzonder is het digitaal aan boord van fregatten stappen met behulp van een 3D-bril.

De toegang tot Oostende voor Anker is gratis. Alle schepen die aanwezig zijn bij Oostende voor Anker zijn hier te vinden.