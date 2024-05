De Maritime Industry special is uit: hele dag in teken van Mercy Ships en waar kan de binnenvaart ontgassen?

Maritime Industry vult volgende week de beursvloer in Gorinchem. In aanloop naar de binnenvaartbeurs is er in de nieuwste Schuttevaer aandacht voor het programma, een hele dag in teken van Mercy Ships, hoe staat het met de ontgassingsinstallaties en neemt Sunniva Fluitsma aandacht. Verder: alles over het hoofdlijnenakkoord en de gevolgen voor de visserij, binnenvaart en zeevaart.

Minder dan twee maanden te gaan voordat het langverwachte verbod op varend ontgassen ingaat met de eerste fase van het CDNI-verdrag. En nog steeds is er maar één ontgassingsinstallatie beschikbaar voor binnenvaarttankers, bij Afval Terminal Moerdijk (ATM). Wel zijn negen bedrijven bezig ontgassingsinstallaties op te tuigen, zo blijkt uit onderzoek van Schuttevaer. Hoe staat het daarmee? En wat zijn de mogelijke gevolgen van gebrek aan capaciteit als het verbod straks ingaat?

Mercy Ships geeft aan boord van twee schepen gratis gezondheidszorg in Afrika. De bevoorrading gebeurt grotendeels vanuit Nederland. Directeur Anita Delhaas vertelt vanuit Rotterdam: ‘Wij zetten ons met een team van 50 mensen in voor drie belangrijke onderdelen die onze missie mogelijk maken: de vrijwilligers, de bevoorrading en fondsenwerving.’ Het goede doel is vooral op zoek naar personeel en diensten. De laatste dag van Maritime Industry staat in het teken van Mercy Ships.

Sunniva Fluitsma was jarenlang het boegbeeld van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), maar na 20 jaar stopt ze. Landelijke tv-zenders, radioprogramma’s en dagbladen wisten Fluitsma al die tijd te vinden voor een ongezouten mening op de gang van zaken in de binnenvaart. Toch stelt Fluitsma het schoppen en roepen te hebben ingeruild voor een plek aan de overlegtafels. ‘De ASV had het stempel overal tegen te zijn. Nu zitten we overal aan tafel en bepalen we mee.’

De Maritime Industry-special kun je hier gratis downloaden.

De visserij krijgt weer een eigen ministerie: het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Dat blijkt uit het regeerakkoord op hoofdlijnen van PVV, VVD, NSC en BBB. Het is symbolisch voor hoe het nieuwe kabinet zich wil inzetten voor de visserij. Ook komt er meer ruimte voor de rivier. ‘En wij als BBB hebben ervoor gezorgd dat de visserij na 21 jaar weer terugkomt in de naam van het ministerie. Dat gaat heten het ministerie Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur’, zo sprak partijleider van de BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas bij de presentatie van het regeerakkoord op hoofdlijnen. Een wijziging die zo’n drie tot vijf miljoen euro kost.

Het nieuwe 135-meterschip Helios heeft haar proefvaart succesvol afgerond. Het droge-ladingschip van de Duitse rederij HGK Shipping is bijzonder, want het is het eerste schip waarvan de luiken helemaal volliggen met zonnepanelen van het Rotterdamse Wattlab. Dat zijn 312 zonnepanelen verdeeld over 26 luiken.