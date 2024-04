ZeelandMaritiem wil leraren inzetten voor jonge aanwas

ZeelandMaritiem gaat campagne voeren om ook in de toekomst aan voldoende lokaal personeel te komen. Tijdens een speciale netwerkbijeenkomst op donderdag 23 mei in Vlissingen worden leerkrachten uit het middelbaar onderwijs geïnformeerd over werk in de scheepvaart. Idee is dat zij zo beter in staat zijn jongeren interesseren voor een maritieme opleiding. ‘Het huidige aantal studenten is onvoldoende om in de toekomstige personeelsbehoeften te voorzien.’

‘De groeiende personeelsbehoefte in de maritieme en logistieke sector vormt een uitdaging’, zegt Alex Flinkerbusch van ZeelandMaritiem, het samenwerkingsverband van Zeeuwse maritieme bedrijven. ‘Ondanks inspanningen van het beroepsonderwijs, blijven de schoolbanken leger dan gewenst. Het is hoog tijd dat ook de sector zelf stappen onderneemt.’

Volgens Flinkerbush is het van nationaal belang dat de sector goede arbeidskrachten vindt. ‘Onze koopvaardij, havens en logistieke bedrijven zijn van vitaal belang voor onze economie. Maar we zien een verschuiving in de interesse van jongeren. Daarom zet ZeelandMaritiem zich in om jongeren enthousiast te maken. Het is tijd de aandacht te vestigen op een sector die cruciaal is voor onze toekomstige welvaart.’

Docenten

Niet zozeer de leerlingen zelf, maar vooral decanen en docenten vanuit Nederland en België zijn welkom tijdens de bijeenkomst. Zij krijgen informatie over opleidingen, maar ook over het werk zelf in de maritieme, logistieke en aanverwante technische sector. Op die manier kunnen zij hun leerlingen goed informeren.

Tijdens de bijeenkomst worden diverse aspecten van de branche belicht via korte presentaties. Er wordt tevens een nieuw platform gepresenteerd dat, gesponsord door de sector, gratis bedrijfsbezoeken en studieopdrachten voor leerlingen mogelijk zal maken.

Aanmelden

Met steun van Delta Marine Crewing BV en Damen Ship Repair BV wordt deze bijeenkomst mogelijk gemaakt. Sprekers zijn Jack Zeijderveld (eigenaar Delta Marine Crewing), Peter Sterkenburg (voormalig managing director van Damen Shiprepair Vlissingen) en Ankie Peeters-Buijk (registerloods regio Scheldemonden).

De bijeenkomst is donderdag 23 mei vanaf 12:30 uur bij The Mission to Seafarers in Vlissingen, gelegen aan de Ritthemsestraat 498.

Organisaties uit de maritieme, logistieke en aanverwante technische sector en leraren en decanen kunnen zich kosteloos aanmelden.