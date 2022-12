Annet Koster: ‘Personeelstekort zeevaart wordt alleen nog erger, maar tij is te keren’

Interview

Het personeelstekort in de zeevaart is zo nijpend dat de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) alarm slaat. ‘Het vinden en houden van goede arbeidskrachten moet het hoofddoel worden van onze leden’, zegt Annet Koster. ‘We zitten in een neerwaartse spiraal, maar het tij is nog te keren.’