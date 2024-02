Overslag Rotterdam daalt 6,1% naar 438 miljoen ton

De overslag in de haven van Rotterdam was in 2023 6,1% lager dan een jaar eerder. In totaal werd 438,8 miljoen ton overgeslagen, 28,6 miljoen ton minder dan in 2022. CEO Boudewijn Siemons spreekt van een ‘logisch effect’ van onder meer ‘haperende wereldhandel’.

‘2023 kenmerkte zich door voortdurende geopolitieke onrust, lage economische groei als gevolg van hogere rentes en haperende wereldhandel. Dit heeft een logisch effect gehad op de overslag in de Rotterdamse haven’, stelt kersverse CEO Siemons. Opvallende dalers zijn kolen (-20,3%), containers (-6,8%) en overig droog massagoed (49,4%). Segmenten met een stijgende overslag zijn agribulk (31,3%), ijzererts en schroot (9,9%) en LNG (3,7%).

Nat massagoed

Het grootste overslagsegment in de haven was nat massagoed. Daarvan werd in totaal 205,6 miljoen ton overgeslagen, 3,4% minder dan een jaar eerder. Binnen dit segment werd 102,5 miljoen ton ruwe aardolie overgeslagen, 1,4% minder dan een jaar eerder. Met name stookolie en nafta werden minder overgeslagen. Voor het eerst werd er in Rotterdam meer gasolie dan stookolie overgeslagen, meldt Havenbedrijf Rotterdan. Ook de overslag van minerale olieproducten (-6,5%) en overig nat massagoed (-5,9%) daalden naar respectievelijk 55,1 miljoen ton en 36,2 miljoen ton. LNG steeg binnen dit segment en met 3,7% naar 11,9 miljoen ton. LNG wordt geïmporteerd als alternatief voor Russisch aardgas.

Containers

De containeroverslag daalde met 6,8% naar 130,1 miljoen ton. In teu daalde de overslag met 7% naar 13,4 miljoen containers. De containeroverslag daalt sinds 2022. Het Havenbedrijf ziet dat gebeuren als gevolg van lagere consumptie, lagere productie in Europa en het wegvallen van volumes van en naar Rusland vanwege de sancties. Het aantal containerschepen dat de haven aandeed is in 2023 overigens wel gestegen, maar deze hebben vaker lege containers aan boord.

De overslag in het RoRo-segment daalde 5% naar 25,9 miljoen ton. En ook de overslag van het overige stukgoed daalde flink, met 15,1% naar 6,5 miljoen ton.

Meer agribulk

De overslag van droog massagoed daalde in 2023 met 11,8% naar 70,6 miljoen ton. Kolen leverden in 2022 het belangrijkste aandeel in dit segment. Maar de kolenoverslag is met 20,3% gedaald naar 23,1 miljoen ton. In 2022 was er een hoge vraag naar energiekolen vanwege een stijgende gasprijs.

De overslag van ijzererts en schroot steeg met 9,9% naar 28,1 miljoen ton. Ook agribulk zat in de lift (31,3%). Dat er 10,6 miljoen ton agribulk is overgeslagen is het gevolg van misoogsten in Europa. Daardoor is 50% meer mais geïmporteerd.

De overslag van het overige droge massagoed halveerde naar 8,8 miljoen ton.

Waterstofnetwerk

‘Het was echter ook het jaar van veel grote investeringsbeslissingen en mijlpalen in de transitie naar een duurzame haven’, stelt Siemons. Zo werd in 2023 een klap gegeven op Project Porthos, waarbij CO2 opgeslagen gaat worden in lege gasvelden in de Noordzee, is er begonnen met de aanleg van het waterstofnetwerk en wordt er extra land gewonnen in de Prinses Alexiahaven voor nieuwe klanten.

Grootste investering

Maar de grootste investering die het Havenbedrijf deed in 2023 was die van 72,9 miljoen euro in de kademuren voor de containersector. Zowel de containerterminal van APM Terminals als van Rotterdam World Gateway wordt uitgebreid. APMT krijgt er twee miljoen teu terminalcapaciteit bij, voor RWG is dit 1,8 miljoen teu. In totaal investeerde het Havenbedrijf 295,4 miljoen euro in 2023, bijna 15% meer dan een jaar eerder.