Koning Willem-Alexander start aanleg van landelijk waterstofnetwerk

Tweede Maasvlakte

Koning Willem-Alexander was aanwezig bij de start van de aanleg van het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Dit netwerk moet vanaf 2030 de grote industriële regio’s in Nederland met elkaar verbinden en met Duitsland en België. Het project wordt gerealiseerd door overheidsbedrijf Gasunie.