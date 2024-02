Half Urk loopt uit als werkschip Destiny traag door de straten trekt

Het werkschip Destiny (24 x 12 meter) van KW Trans Shipping is dinsdagavond over de weg dwars over Urk vervoerd. Met een dieplader van Nederhoff werd het schip stapvoets naar de haven gereden. Met soms niet meer dan 10 centimeter speling tussen lantaarnpalen of brug trok de operatie veel bekijks in het vissersdorp. Schuttevaer liep mee. Een verslag.

De bouw van het werkschip Destiny kende een lange aanloop. ‘Zo’n schip bedenk je niet zomaar’, zegt Jacco Wakker in vishandel Baarssen. Over een paar uur moet zijn werkschip pal langs het restaurantje passeren. Tegen die tijd is de tocht van drie kilometer tussen scheepswerf Noordover en de haven van Urk bijna voltooid. Dan kan Wakker opgelucht ademhalen, maar zover is het nog niet. Het is half acht en over een half uurtje zet de dieplader van Nederhoff zich in beweging.

20.00 uur: de eerste bocht

Chauffeur Wilfred Ravestein van Nederhoff checkt de laatste zaken. Voor hem is dit geen speciaal transport, voor de tientallen Urkers wel. Met een portofoon houdt Ravestein contact met de transportbegeleider. Deze man loopt de hele reis mee en checkt of het past. Even voor achten zet het gevaarte zich in beweging. Onder toeziend oog van de Urkers wordt de eerste bocht genomen. De truck zwenkt van links naar rechts om de bocht zo ruim mogelijk te nemen.

20.30 uur: RDW controleert of alles goed gaat

Als de rattenvanger van Hamelen trekt het transport van de Destiny steeds meer volk. Een delegatie van de RDW is aanwezig om te zien voor welk transport zij ontheffing hebben verleend. Een vrolijke dame van de RDW: ‘Vaak vinden lokale wegbeheerders het spannend en ingewikkeld om een vergunning af te geven voor zo’n speciaal transport. Nergens voor nodig, als je dit toch ziet. Het gaat toch helemaal goed zo?’

Ook verkeersambtenaar Meindert Wakker van de gemeente Urk kijkt tevreden toe als de Destiny langzaam door de straten rijdt. ‘We zijn hier meer dan een jaar mee bezig geweest.’

Naar schatting moesten bijna 40 lantaarnpalen wijken. Ook op de verkeersheuvels zijn de borden weggehaald, zodat de dieplader, die nog het meest wegheeft van een rups, zonder hindernissen kan rijden. Alle kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

20.55 uur: past het schip over de Arie de Witbrug?

Volgens alle berekeningen moet de Destiny precies de Arie de Witbrug kunnen passen. Die passage is bijzonder, omdat het schip boven de brugreling die het auto en het fietsgedeelte scheidt, zal uittorenen. Na de brug volgt direct een rotonde. Daar is het druk. ‘Het ziet zwart van de mensen’, klinkt er herhaaldelijk als er weer een filmpje wordt doorgestuurd. Een verslaggever van Omroep Flevoland verbaast zich over de oploop. ‘Het is bijna drukker dan bij de intocht van Sinterklaas’, grapt hij.

21.00 uur: drommen mensen volgen Destiny

Op de rotonde staan heel veel mensen. En telkens als de truck de kostbare lading dichterbij de haven brengt, rijden er in het gevolg tientallen mensen met fiets of brommer achter de Destiny aan. De dieplader kan ook ten dele zelfstandig manoeuvreren. Dat is een paar keer nodig als er een verkeersbord of boom dreigt te worden geraakt.

21.45: haven in zicht

De Destiny heeft de haven in zicht. Precies voor de deur van vishandel Baarssen draait chauffeur Ravestein de laatste bocht in. Vanaf daar is het nog een paar honderd meter rechtdoor. In de verte doemt de bok Hebo Lift 6 al op. De kraan steekt fel verlicht af tegen de donkere lucht.

22.00 uur: bestemming bereikt

Even na 22 uur legt de Destiny de laatste meters af. Precies manoeuvreert de dieplader over een stel bokken. En dan zakt de lader in en staat het werkschip op de bokken. Woensdag zet de Hebo Lift 6 het schip over in het water van de haven.

Dat de Destiny over de weg wordt vervoerd, was altijd al het plan. Maar dan in twee secties. Pas bij scheepswerf Balk op Urk zou het schip aan elkaar worden gelast, zo legt Jacco Wakker van KW Trans Shipping uit. Maar dat liep door de werfplanning van Balk anders. De nieuwe eigenaar wilde geen werkschepen meer doen. ‘Toen hebben we besloten het schip volledig af te bouwen bij Noordover. Dat zijn echt goede en flexibele vaklieden.’

Maar ja, hoe krijg je een multicat-achtig schip met die afmetingen vervoerd door de straten van Urk. Samen met hijsbedrijf Nederhoff ging Wakker aan de slag. ‘Tijdens de kerkdienst op zondag ben ik met m’n rolmaat gaan meten. Dan is het lekker rustig op straat. Al snel zag ik: dat past niet.’

Nu zijn ze in Urk niet snel voor een gat te vangen. ‘Ik heb de gemeente gebeld of er niet wat lantaarnpalen weg konden. Dat mocht. ‘KW Trans Shipping is nog drie maanden bezig met de afbouw. Daarna verwacht Wakker dat het schip wordt ingezet bij windparkprojecten.

