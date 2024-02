Dit enorme schip van KW Trans Shipping gaat dinsdag dwars door Urk

De Destiny meet 24 meter bij 12 meter. Nu ligt dit werkschip nog in een grote tent bij Noordover op Urk. Dinsdagnacht moet het gevaarte over de weg naar de haven van Urk worden vervoerd. Een operatie waar eigenaar Jacco Wakker van scheepvaartbedrijf KW Trans Shipping nachten van wakker heeft gelegen. ‘Gaat het allemaal wel passen?’

Dat de Destiny over de weg wordt vervoerd, was altijd al het plan. Maar dan in twee delen..Pas bij scheepswerf Balk op Urk zou het schip aan elkaar worden gelast, zo legt Wakker van KW Trans Shipping uit uit. Maar dat liep door de werfplanning van Balk anders. De nieuwe eigenaar wilde geen werkschepen meer doen. ‘Toen hebben we besloten het schip volledig af te bouwen bij Noordover. Dat zijn echt goede en flexibele vakmannen.’

Maar ja, hoe krijg je een multicat-achtig schip met die afmetingen vervoerd door de straten van Urk. Samen met hijsbedrijf Nederhoff ging Wakker aan de slag. ‘Tijdens de kerkdienst op zondag ben ik met m’n rolmaat gaan meten. Voordeel, dan is het lekker rustig op straat. Als snel zag ik: dat past niet…’

Nu zijn ze in Urk niet snel voor een gat te vangen. ‘Ik heb de gemeente gebeld of er niet wat lantaarnpalen weg konden. Dat mocht. Maar er is ook nog een rotonde en een brug waar het schip over heen moet.’ Wakker denkt dat het allemaal net past.

Dinsdagavond is het uur van de waarheid, zo beseft hij. Dan gaat Nederhoff de Destiny vervoeren. Hebo gaat woensdag het schip in het water hijsen. ‘Als dat tenminste niet te zwaar is. We hebben er al heel veel gewicht afgehaald. Volgens de berekeningen zou het moeten kunnen, maar je weet het nooit.’