Aanleg landelijk waterstofnetwerk begint na de zomer in Rotterdam

De bouw van een landelijk waterstofnetwerk begint na de zomer in Rotterdam. Doel is de grote industriële regio’s in Nederland en omliggende landen met elkaar te verbinden. Volgens overheidsbedrijf Gasunie gaat dit ongeveer 1,5 miljard euro kosten.

Het netwerk krijgt uiteindelijk een lengte van 1200 kilometer en zal grotendeels bestaan uit bestaande aardgasleidingen. ‘Rotterdam zal als één van de zeehavens fungeren als een belangrijke toegangspoort voor waterstof naar Noordwest-Europa, waarbij waterstof via het netwerk getransporteerd kan worden naar industriële afnemers in Nederland en omringende landen, zoals Duitsland en België’, aldus Gasunie.

Het eerste deel van het waterstofnetwerk loopt in Rotterdam van de Tweede Maasvlakte naar Pernis, een traject van meer dan 30 kilometer. Naar verwachting is dit deel in 2025 operationeel. Vijf jaar daarna moet heel het netwerk af zijn.

Volgens Gasunie draagt waterstof bij aan de verduurzaming van de energievoorziening. ‘Bijvoorbeeld in de verduurzaming van industrie en zwaar transport. Maar ook als grondstof in de chemie.’ Waterstof kan een alternatief zijn voor fossiele brandstoffen. Waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof met behulp van energie. Dit proces wordt elektrolyse genoemd.

