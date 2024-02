Supjerachten in Damen’s Amels 60-serie volgen elkaar in rap tempo op

Nummer vier is net opgeleverd, nummer vijf gaat bijna proefvaren, nummer zes volgt later dit jaar en nu komt nummer zeven aan voor de afbouw. De hallen van Damen Yachting in Vlissingen lijken constant gevuld met de 60 meter lange superjachten uit de Amels-60 serie.

Het casco van de Amels 6007 is gebouwd in Polen en deze week aangekomen op de werf van Damen Yachting in Vlissingen. Niet alleen vergezelt het daar haar zusterschepen, maar ook de eveneens 60 meter lange Amels 200 en de langere (80 meter) Amels 80.

Op de werf in Vlissingen wordt de afbouw van de Amels 6007 verricht. Het schip moet in de lente van 2025 worden opgeleverd. Het 60 meter lange jacht is ruim 10 meter breed en biedt ruimte aan 12 gasten en 12 bemanningsleden. Het interieurontwerp is van het Britse Harrison Eidsgaard. Espen Øino is verantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenkant.

Amels 6005

Vlak voor de komst van de zevende Amels 60 naar de werf in Vlissingen werd nummer vijf naar buiten gereden. Dat schip begint nu aan haar proefvaart. Het moet in de lente van dit jaar worden opgeleverd, dat is binnen drie jaar na de verkoop. Het is een manier waarop Damen Yachting zich probeert te onderscheiden. Door op speculatie te bouwen kan de werf de levertijd verkleinen. Hoe eerder de klant bij het project betrokken raakt, hoe meer er nog valt te veranderen.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het zesde superjacht in de Amels 60-serie. De Amels 6006 krijgt een andere kleur. Halverwege 2022 berichtte Damen Yachting over de verkoop van het zesde superjacht. Het schip wordt ergens dit jaar opgeleverd. Nummer vier uit de serie werd eind januari van dit jaar opgeleverd.