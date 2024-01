Damen Yachting levert superjacht Amels 60 Satemi op

Damen Yachting heeft de Amels 60 Satemi afgeleverd, het vierde jacht van de Amels Limited Editions-serie. Het 60 meter lange superjacht zal nog enkele weken aan de kade van de Damen Yachting in Vlissingen liggen voordat het vertrekt voor haar maiden voyage naar het Caribisch gebied.

Het superjacht is 60 meter lang en 10,4 meter breed, net als de andere superjachten in de Amels 60-serie. Het heeft een diepgang van 3,35 meter en een volume van 830 gt. Het jacht wordt aangedreven door twee MTU motoren, die haar een topsnelheid geven van 15,5 knopen.

De Satemi heeft een stalen romp en aluminium bovenbouw. Er is accommodatie aan boord voor 12 gasten en 13 bemanningsleden, plus een kapitein. Jachtarchitect Espen Øino is verantwoordelijk voor het scheepsontwerp, Studio Indigo heeft het interieur voor zijn rekening genomen.

