Schuttevaer Award 2024 kanshebber #3: 360º Roersysteem

Het 360º Roersysteem biedt de gebruiker de mogelijkheid om op laag water nog volledig bestuurbaar te blijven. Tevens kan er met dit systeem achteruit gevaren worden zonder keerkoppeling. Dit systeem is in staat de stuwkracht 360° te sturen, ook bij lege diepgang. Dit kan er aan bij dragen dat bij lage waterstanden de schepen goed bestuurbaar blijven. Dit draagt bij aan de continuïteit van de binnenvaart.

Shipfit gaat het in een demonstratieproject in samenwerking met de Provincie Zeeland testen.

Deze tekst komt uit de pitch van Shipfit BV.

Wie maken er kans? De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. Drie van de vier genomineerden zijn al bekend.

Maritime Innovation Platform

