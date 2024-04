Aan de reis: droge-ladingmarkt stabiel op laag niveau

Het blijft aanmodderen met de volumes in de droge-ladingmarkt. In vergelijking met vorige week zijn zowel de volumes (-2%) als het aantal waargenomen vaarbewegingen (-1%) gedaald. In vergelijking met vorig jaar zijn de volumes met 2% teruggelopen en het aantal reizen met 4%. In vergelijking met 2022 is zelfs een volumeterugval van ruim 8% te zien.

Opvallend is dat er per deelmarkt weinig verschillen zijn. Het koude weer van afgelopen week zorgde ervoor dat meer kolen werden vervoerd naar Duisburg, Orsoy en Rheinberg.

De agribulkvolumes namen toe, vooral dankzij meer ARA-vervoer van voedertarwe en -gerst. De hoeveelheid raapschroot en sojaschroot nam daarentegen af.

Ook opvallend was de relatief grote activiteit voor spitsen voor het vervoer van agribulk vanuit Frankrijk naar Noord-Brabant. Het aanbod vanaf de Moezel, het Mittellandkanaal en Main-Donaukanaal blijft laag.

Het vervoer van bouwmaterialen daalde afgelopen week 6%, ofwel 100.000 ton. Er was vooral minder vervoer van en naar Vlaanderen. Binnenlands bleven de volumes wel op peil, zeker naar West-Brabant en Friesland. Ook in relatie tot Wallonië namen de volumes toe. Er was vooral meer vervoer naar Engis vanuit Rotterdam.

Tankvaart

De spotmarkt is vrij stabiel. De vrachten in de ARA lijken niet verder te stijgen, want er zijn redelijk wat schepen beschikbaar. Met name grote schepen zijn moeilijk aan de gang te houden, nu de volumes vanuit de ARA-raffinaderijen vrijwel stilliggen vanwege onderhoud. Wel is de expiratie van het ICE gasoliecontract deze maand een stuk hoger dan in voorgaande maanden.

De grotere beschikbaarheid van diesel en gasolie in de regio, geïmporteerd uit het Midden-Oosten en India, heeft tot gevolg dat bunkerbrandstoffen goedkoper worden. Deze sterke daling heeft ook tot gevolg dat handelaren nu kunnen profiteren van de relatief lage spotprijs en product opslaan om pas over enkele maanden te leveren. Dit kan leiden tot een stijgende vraag naar scheepstransport en opslag in schepen.

Rijn

Ook op de Rijn, waar de waterstand nog altijd hoog is, wordt uitgekeken naar extra vraag naar schepen. Er is meer sneeuw gevallen in de Alpen, wat de komende maanden kan helpen de Rijnwaterstand op acceptabele niveaus te houden. Verder zijn iets meer schepen nodig om product te importeren, nu ook een extra raffinaderij in Duitsland (Bayernoil) in onderhoud is gegaan. Maar van druk op de markt is geen sprake. Ook hier zou een wisseling naar contango kunnen leiden tot meer vraag naar scheepscapaciteit. Maar de tarieven zullen niet snel gaan stijgen vanwege de grote volumes die schepen kunnen vervoeren.

ARA spotvrachttarieven basis 2000-4000DWT. Rijn spotvrachttarieven basis 2000DWT of op waterstand laden, tarief voor diesel/gasolie, ex-Rotterdam/Amsterdam

Deze informatie is afkomstig van research & consultancy manager Lars van Wageningen van tankvaart trendwatcher Insights Global en marktanalist Wouter van der Geest (droge lading).