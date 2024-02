Schuttevaer Award 2024 kanshebber #2: DBMatic BlueBox

Van theorie naar werkelijkheid: het verzamelen en gebruiken van data aan boord is door Pedro Rappé met ondersteuning van De Boer Marine werkelijkheid geworden. Onder de naam DBMatic worden gegevens verzameld binnen, rondom en onder schepen. Dit biedt eindeloze mogelijkheden voor monitoring. Deze data is (onder beheer van de reder) beschikbaar voor derde partijen. Via het online DBMatic-portaal kunnen gebruikers real-time gegevens bekijken, zowel vanaf het schip als vanaf het vasteland. De DBMatic IoT Cloud slaat deze schat aan informatie veilig op, optimaliseert gegevensstromen en opent deuren naar diepgaand maritiem inzicht. Dit alles dankzij de visie van Pedro Rappé.

Pedro houdt zich bezig met zowel digitale als sociale innovatie om draagvlak te creëren tot het delen van data. Door samenwerking met derde partijen is er een nieuwe koers uitgestippeld. Hiermee kunnen nieuwe cruciale inzichten in maritieme technologie, bedrijfsoptimalisatie en klimaat geboden worden. De bijdrage van Pedro opent deuren naar een blauwe toekomst, middels een maritieme standaard in de vorm van Poseidat stuurt hij aan op adoptie. De DBMatic BlueBox zit op 37 Belgische in het vistools project en 8 Nederlandse vissersvaartuigen en 11 offshore schepen. Daarnaast zijn er reeds een 5 tal data afnemers van onze DBMatic Cloud, ILVO, Weforsea, Green Marime, Efice, Emodnet.

