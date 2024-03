Aangepast plan verdieping Buiteneems ter inzage

Diepere vaarroute

De verdieping van de vaargeul in de Eems tussen Emden en de Waddenzee is een stap dichterbij gekomen, stelt het General Direktorat Wasserwege und Schifffahrt (GDWS). Vanaf 2 april worden de nieuwe plannen, een dossier van 6000 pagina’s, een maand ter inzage gelegd in zowel Duitsland als Nederland. Het plan beoogt de vaarroute van de Waddenzee naar Emden een meter dieper te maken. Er werd in 2012 al eens een plan gemaakt, maar dat verdween in de la.