Zeventien gewonden nadat cruiseschip sluis raakt

Zeventien mensen zijn gewond geraakt door een incident met een cruiseschip in Oostenrijk. Het vaartuig raakte bij een sluis een betonnen wand, berichten Oostenrijkse media .

Elf van de gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zeggen de autoriteiten. Over de ernst van hun letsel is nog niets bekendgemaakt.

Het schip voer vanuit Beieren in Duitsland naar de stad Linz in Oostenrijk. De aanvaring met de wand vond plaats bij Aschach an der Donau.

Aan boord zouden 142 passagiers zijn, het schip zou onder Bulgaarse vlag varen. Het zou gaan om een schip van Plantours cruises.

Oostenrijkse media berichten dat sprake geweest zou zijn van een technisch probleem aan boord. Daardoor kon het vaartuig kortstondig niet manoeuvreren. De schade aan het schip zou meevallen.