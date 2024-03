Zoektocht naar lang vermiste Nederlandse onderzeeboot gaat door: ‘Wij geven niet zomaar op’

O13 vermist in de Noordzee

Het was waarschijnlijke een zonnige dag toen de Nederlandse onderzeeboot Hr.Ms. O13 op 12 juni 1940 vertrok vanuit het Schotse Dundee om op patrouille te gaan. Wat haar wachtte was echter een duister lot. Ze keerde nooit terug en is tot de dag van vandaag niet gevonden. Dit voorjaar gaan leden van de Werkgroep Onderzeeboten van de Nederlandse marine wederom op zoek naar het wrak van de O13 in de Noordzee. ‘Als we deze boot niet vinden, stuiten we mogelijk wel op andere wrakken. Nog zeker 100 onderzeeboten worden vermist op de Noordzee’, vertelt kapitein-luitenant ter zee buiten dienst Jouke Spoelstra (66).