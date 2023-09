Zware Kees: aangelijnd op een onderzeeboot

Veel mensen hebben mij gevraagd wat er leuk is aan varen. Waarom ga je steeds maanden van huis, vrouw en kinderen achterlatend? Een antwoord als: ‘Het is werk, net zoals veel ander werk, alleen kun je dit niet vanachter je bureau acht uurtjes per dag doen’, werd niet geaccepteerd. Men zat duidelijk verlegen om een beter verhaal.

Wanneer je op de zeevaartschool voor een klas nieuwe leerlingen staat en je vraagt ‘waarom ga je varen’, hoor je maar al te vaak stereotiepe antwoorden. ‘Ik wil de wereld zien’, ‘mijn vader (oom, tante, broer, nicht) heeft ook gevaren/vaart ook’, ‘ik vind het keigaaf om met een groot schip te manoeuvreren/in de machinekamer te werken’, ‘ik wil graag met mijn handen werken…’

Natuurlijk is varen ook niet altijd leuk, veel ligt aan het vaargebied en type schip. Ikzelf heb mijn hele loopbaan op zee gezegd: alles wat drijft heeft mijn interesse. Of het nu een kajak of het grootste containerschip ter wereld is. Toch zal ik niet snel in een onderzeeboot stappen. Ze varen wel, maar je loopt voortdurend de kans dat het drijfvermogen zodanig gering wordt, dat je niet even met je handdoekje aan dek van de zon kunt genieten…

Laatst, op de pont naar Texel, lag er net buiten de vaarroute een onderzeeboot. Er liepen wat mannetjes – sommigen aangelijnd alsof ze vluchtgevaarlijk waren – over een zeer smal oppervlak, wat zij misschien een dek noemen, maar eigenlijk de bovenkant van het vaartuig is. Geen hekwerkje tussen jou en de zee, vandaar die lijntjes. Ik besefte direct dat dit de gelukkigen waren, daar aan boord. Voor mijn gevoel zat het merendeel van de bemanning nog in die cilinder zonder enig daglicht. Ik vroeg ooit een vriend, net terug van een reis met een onderzeeboot, waar hij was geweest. ‘Eh, ik denk ergens in de Noorse fjorden: het was een geheime missie en we voeren grotendeels onder water. ’s Nachts soms even aan de oppervlakte…’

Tekst gaat verder onder de foto

Dat is het! Je gaat varen vanwege het vrije gevoel. Wanneer je altijd op koopvaardijschepen hebt gevaren en na je wacht op de brugvleugel van zon en zee hebt kunnen genieten, staat een nauwe cilinder, volgestouwd met apparatuur en héél veel mensen, je tegen. Niet weten waar je je bevind, niet even over de luiken rennen om wat aan je conditie te doen…

Alle respect voor de mensen die dit doen, maar toen ik in het Marinemuseum in Den Helder een bezoek bracht aan onderzeeboot Tonijn en de ‘hut van de commandant’ zag, wist ik het zeker: nog een reden nooit op een onderzeeboot te gaan varen.

Meer Zware Kees op: zwarekeesartenstories.jouwweb.nl

Lees ook: Zware Kees: tien-minutengesprekje Lees ook: Zware Kees: vuilnisbelt