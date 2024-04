Rederijen halen deadline niet: EU-ETS voor de zeevaart kent een rommelige start

Monitoringsplan

Veel zeevaartrederijen hebben de eerste deadline van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) niet gehaald. Het is exemplarisch voor de eerste maanden van het op 1 januari 2024 ingevoerde EU-ETS. Veel is nog onduidelijk, niet op orde en vaag. Ondertussen volgen de deadlines elkaar in rap tempo op.