Onderzoek: Nederland vist het meest van alle Europese landen op beschermde zeebodem

Natuur in geding

In Nederlandse natuurgebieden in de zee wordt veel meer met sleepnetten gevist dan in andere Europese landen. Nederland is verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale aantal visuren op beschermde zeebodems, meldt natuurorganisatie Stichting de Noordzee op basis van internationaal onderzoek naar de visserijdruk in beschermde natuurgebieden in zeven Europese landen.