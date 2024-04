Eerbetoon aan zeelieden die bleven varen tijdens Tweede Wereldoorlog

Bemanningen van honderden Nederlandse koopvaardijschepen werden in de Tweede Wereldoorlog verplicht zich in te zetten voor de geallieerde strijd tegen de nazi’s. Tussen 1940 en 1946 vielen daarbij 2708 slachtoffers onder Nederlandse zeelieden en 1472 buitenlandse slachtoffers aan boord van Nederlandse schepen. Een speciale tentoonstelling op het provinciehuis van Overijssel vertelt het verhaal van zes bijzondere zeelieden uit de oorlogstijd.

De Nederlandse koopvaardij werd de oorlog ingezogen. Op 10 mei 1940 riep koningin Wilhelmina iedereen op om ‘te doen wat nodig is, ieder in zijn eigen omgeving. Let op, en zorg dat je trouw blijft’. Onder het motto ‘Wij houden koers’ bleven vervolgens duizenden bemanningsleden in de koopvaardij op zee.

Zij werden tot 2 maart 1946 verplicht deel te nemen aan de geallieerde oorlogsvoering. De Nederlandse koopvaardij bestond in die periode uit 694 schepen in de grote handelsvaart, 496 in de kleine handelsvaart en telde in totaal 18.538 Nederlandse opvarenden.

Mr. J.J. Oyevaar, directeur-generaal van Scheepvaart, stelde in juni 1946 dat ‘de koopvaardijvloot een der belangrijkste activa was, die Nederland kon inbrengen in de geallieerde oorlogsvoering’ .

Hette Hettema

Aan zes Nederlandse zeelieden werd voor moed, beleid en trouw een Militaire Willems-Orde uitgereikt. Aan zes Nederlandse koopvaardijschepen werd een Koninklijke Vermelding bij Dagorder toegekend. In het provinciehuis van Overijssel in Zwolle wordt een expositie over de verhalen van deze zes zeehelden verteld. Extra aandacht is er voor de Overijsselse zeeheld Hette Wijtze Hettema uit Blokzijl. Hettema was van 1938-1944 gezagvoerder ter koopvaardij bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Hij nam als kapitein van het passagiersschip Marnix van St. Aldegonde deel aan de Britse landingsoperatie op de Algerijnse kust. De Italianen en Duitsers bombardeerden hevig. De Marnix was uiteindelijk het nog enige overgebleven schip van de vloot en kreeg het zwaar te verduren. Gedurende een vijf kwartier durende aanval werden 21 zware bommen richting het passagiersschip afgeworpen. Ze kon zichzelf slechts verdedigen met licht geschut. Maar wonder boven wonder bleef het schip drijvende en bereikte Algiers.

Voor zijn moedig gedrag en tactvol beleid werd Hettema in januari 1943 onderscheiden. Zijn schip verging in november 1943 alsnog bij een aanval op de Middellandse Zee. Hettema was toevallig met verlof en niet aan boord. Aan boord bevonden zich op dat moment 3235 opvarenden, die allen konden worden gered. Het wrak ligt nog steeds voor de kust van Algerije.

Van 1944-1948 was Hettema kapitein-luitenant-ter-zee. Na de oorlog werd hij hoofd handelsbescherming van de Nederlandse Marine.

Dagorder voor schepen

De andere vijf zeehelden die een Willemsorde kregen zijn Bartele Broer Bakker en Conrad Valentin Posthumus uit Friesland, Willem Marinus Herkemij en Ary Romijn uit Zeeland en Willem Horsman uit Noord-Holland.

De Koninklijke Vermelding bij Dagorder werd toegekend aan de schepen Ondina, Kampar, Aagtekerk, Frans Hals, (Alchiba), Polydorus en Mijdrecht.

De expositie ‘Zeehelden uit de provincie’ wordt vrijdag 19 april 2024 om 14:00 uur in het provinciehuis Overijssel te Zwolle geopend door commissaris van de koninge Andries Heidema. Aanmelden voor de opening kan via willemgeluk@gmail.com.

