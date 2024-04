Kraanschip Gulliver hijst met succes megapijlers voor de Zoutdam IJmuiden

Zware operatie

De grote hijsoperatie om de twee pijlers van Zoutdam IJmuiden in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden te plaatsen, is zondagochtend 31 maart succesvol afgerond. Daarmee zijn de beide pijlers gecontroleerd op hun definitieve plek gezet. Het hijsen van de eerste pijler startte zaterdagochtend 30 maart vroeg in de ochtend. In totaal heeft het hijsen van de twee pijlers die elk 27,5 meter hoog, 8 meter breed én bijna 3000 ton zwaar zijn, ongeveer 30 uur geduurd.