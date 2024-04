Spooldersluis Zwolle dagenlang gestremd voor inspectiewerk

Volgend jaar langer

De Spooldersluis in het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle is van maandag 15 april 22:00 uur tot en met donderdag 18 april 17:00 uur gesloten voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat voert dan inspectiewerkzaamheden uit aan de zowel de kolk als de sluisbrug.