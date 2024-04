Bezoekers welkom op Verkeerscentrale Rotterdam

Vanuit twee verkeerscentrales in de Botlek en Hoek van Holland volgen verkeersbegeleiders alle schepen in Rotterdam. De verkeersleiders zien de schepen op hun radar, staan met de schepen in contact en begeleiden de schepen door de haven. Het beheergebied van de verkeersleiders strekt zich uit van de Van Brienenoordbrug tot 57 kilometer uit de kust, bij het begin van de Eurogeul in de Noordzee.

Tijdens de open dagen vertellen de verkeersleiders over hun werkzaamheden en geven ze een rondleiding op de werkvloer en in de back-up ruimte. Ook zijn de ambassadeurs van ‘Varen doe je samen!’ aanwezig en geven zij een korte presentatie over veilig varen door de haven voor recreatievaart.

Er zijn twee sessies per dag voor elk 40 personen.



Tijdsloten

Donderdag 2 mei, 09:30-12:00 uur

Donderdag 2 mei, 13:30-16:00 uur

Donderdag 16 mei, 09:30-12:00 uur

Donderdag 16 mei, 13:30-16:00 uur

Adres: Verkeerscentrale Rotterdam, Oude Maasweg 3, 3197 KJ Rotterdam Botlek.

Aanmelden kan via Port of Rotterdam.