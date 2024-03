Het binnenvaartschip Dilis is woensdagavond 20 maart vastgelopen op een dijk bij Stavenisse in Zeeland. Het schip kwam haaks op de oever met haar kop op de basaltblokken te liggen.

De Dilis was onderweg naar Vlissingen. Het is niet bekend hoe het schip uit de vaargeul raakte. Het schip is vannacht vlotgetrokken en naar de haven gebracht.