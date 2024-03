Woonark die vastzat onder brug in Limburg eindelijk losgetrokken

De woonark die sinds januari klem lag onder de brug bij Bosscherveld in Maastricht is op de oever getrokken. Nadat bij een eerdere poging alleen de losse garage kon worden weggehaald, is het drijvende woonhuis vrijdag 15 maart aan het einde van de dag onder de brug vandaan gekomen. Nu de woonark droog staat, kan deze veilig worden geïnspecteerd in verband met de verdere procedure, zo meldt Rijkswaterstaat.

De brug waaronder de woonark vastzat, is recent gestabiliseerd door stalen liggers over de brug te plaatsen. Met speciale meetpunten op de pijlers van de brug wordt continu gecontroleerd of de brug inderdaad niet meer in beweging komt.

Voor de berging werd aan de woonark een aantal hijs- en lierpunten bevestigd. Voor verankering van de lieren werden buispalen in de grond aangebracht. Onder de woonark zijn luchtzakken geplaatst om de betonnen bak, in samenspel met de lieren, naar boven te rollen. ‘Deze specialistische klus is in samenwerking met aannemer Idverde Nederland en Mammoet nauwkeurig voorbereid om de uitvoering zo veilig mogelijk te laten verlopen’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Tijdelijke brug

Begin maart is ook een begin gemaakt met de bouw van een tijdelijke brug. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de toch al aanwezige stenen van de intussen afgebroken eerste nooddam. Het bouw verloopt voorspoedig en de brug zal naar verwachting binnenkort gereed zijn. De tijdelijke brug is nodig voor de bewoners van de woonarken op de landtong. Momenteel maakt men gebruik van een veerpont.

Veel in een klein gebied

Rijkswaterstaat: ‘We voeren veel werkzaamheden tegelijkertijd uit in een klein gebied. Dat vraagt de nodige uitdaging voor de inrichting van het werkterrein en de aanvoer van materiaal en materieel. De aanvoer van zwaar materieel over de nabij gelegen Jojobrug is, gezien de grote schaal van de werkzaamheden en het gebruikte materieel, bewerkelijk. Dat maakt dat we in nauwe samenwerking met de gemeente en opdrachtpartners andere veilige aanvoerroutes kiezen om het werk uit te voeren.’