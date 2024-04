De zeerederijenspecial is uit: mee op de Vertom Anne Marit en de uitdaging van zware-ladingtransport

Rederij Vertom uit Rhoon werd veertig jaar geleden opgericht en mag zich inmiddels een van de grotere shortsea-rederijen in Europa noemen, met zo’n 100 schepen. Schuttevaer mocht mee op een proefvaart van het droge-ladingschip Vertom Anne Marit. Zij werd onlangs gedoopt bij scheepswerf Thecla Bodewes Shipyards en is de vierde in een serie van 10 dieselelektrische schepen.

Als één van de oudste zware-ladingrederijen in Nederland is Jumbo Maritime gespecialiseerd in bijzonder transport. Elk transport vormt een uitdaging op zich, waar ongelooflijk veel denk- en rekenwerk bij komt kijken. Hoe dat precies in z’n werk gaat, bij de Schiedamse rederij, lees je in dit artikel.

Tekst gaat verder onder de foto.

Deze en meer verhalen uit de Zeerederijen special lees je gratis via deze link

Verder lees je in deze editie van Schuttevaer over een zorgwekkende trend: het afgelopen jaar zijn er tien kapitein-eigenaren gestopt en twee begonnen. De toenemende regeldruk en zorgen om financiën maken dat dit voor de Nederlandse zeevaart kenmerkende MKB-segment op het punt van uitsterven lijkt te staan. ‘Een slechte ontwikkeling’, vindt de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR). De toegenomen regeldruk komt onder meer door de invoering van het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS). Voor rederijen is dit op veel vlakken nog onduidelijk, niet op orde en vaag.

GS Yard in Waterhuizen werd eerder deze maand failliet verklaard. Lees in Schuttevaer over de hoop op een snelle doorstart. Curator Hans Silvius hoopt dat de scheepswerf wordt voortgezet door een nieuwe eigenaar. Inmiddels is bekend dat dit de werf Ship and Steelbuilding Foxhol lijkt te worden. ‘In grote lijnen is er een overeenkomst, de handtekeningen zijn er nog niet’, aldus directeur Roelof Kregel van Ship and Steelbuilding.

Met zijn zeilcharterschip Flying Dutchman vaart Aries Groenveld langs de Schotse westkust. Een enerverend bestaan: van een kapotte schroefas midden op de Noordzee tot het maken van whiskyreizen. De schipper-eigenaar vertelt er uitgebreid over.

Lees de hele krant hier via de link.