Eerste zeilschepen komen binnen voor Vlissingen Maritiem

De Nao Victoria is een replica van een in de 16e eeuw gebouwd schip.

Ze is en blijft het eerste schip dat een reis rond de wereld maakte. Het oorspronkelijke schip vertrok in 1519 met vier andere schepen vanuit Sevilla en keerde drie jaar later terug als enige terug. Het huidige schip werd in 1991 in Spanje gebouwd na een jarenlange studie; zodat het schip dezelfde karakteristieke bouw zou hebben. En daar bleef het niet bij. In 2004 maakte de replica dezelfde reis rond de wereld als het oorspronkelijke schip. De Nao Victoria was slechts één keer eerder in Nederland te bewonderen en was nog nooit te gast in Vlissingen.

Pascual Flores

De Pascual Flores is voor het eerst in Nederland en heeft Torrevieja als thuishaven.

Die stad leefde in vroeger tijden vooral van de zoutexport. In de eerste helft van de 20e eeuw was de stad de belangrijkste haven van de Mediterranee. In de stad waren 200 schepen geregistreerd. Ter herinnering aan die bloeiende periode kocht de gemeenteraad van Torrevieja in 1999 de Pascual Flores. Ze verkeerde toen in zeer slechte staat. Tussen 2005-2008 werd het in 1917 gebouwde schip gerestaureerd. Sinds 2021 is deze driemaster weer klaar om uit te varen en doet nu Vlissingen aan.



Nu bekende te verwachten aankomsttijden schepen Vlissingen Maritiem in Vlissingen:

Morgenster, maandag 27 mei 16:00 uur

Anna TX37 en Jantje, maandag 27 mei 18:00 uur

Urania, donderdag 30 mei 17:00 uur

Nele, vrijdag 31 mei 11:00 uur

DAR Mlodziezy, vrijdag 31 mei 12:00 uur