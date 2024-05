Sluis Someren 12 dagen gestremd voor inspecties

Sluis 11 in Someren krijgt in juni een grondige inspectie. De deuren gaan eruit en daarom wordt de sluis tussen 10 en 22 juni gestremd voor de scheepvaart.

Rijkswaterstaat heeft aannemer Istimewa Elektro BV aangesteld om de werkzaamheden uit te voeren. De aannemer hijst hij de deuren uit de sluis om vervolgens de inspectie uit te voeren. De werkzaamheden hebben in principe overdag plaats tussen 07:00 en 17:00 uur en vormen geen belemmering voor de bereikbaarheid van omliggende woningen of percelen. In 2003 werd Sluis 11 vernieuwd en verlengd. De sluiskolk meet nu 87 meter bij 9,80 meter en het verval is 2,50 meter. De bediening is op afstand vanaf Sluis Helmond.

