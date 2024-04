Wind was reden van aanvaring met brug in Amersfoort

De reden voor de aanvaring van Partyschip de Amer met een fietsbrug over de Eem was harde wind. Het schip had weinig schade, de Malebrug moet wel gerepareerd worden en kan niet meer open. De doorvaart is 3,20 meter, beroepsvaart van- en naar Amersfoort moet omvaren.

De honderd jaar oude partyboot is niet geheel ongeschonden uit de strijd gekomen. ‘Maar dat valt allemaal wel mee. Het schilderwerk is beschadigd, er is een stukje aluminium afgebroken en er is een reling beschadigd, maar niets onherstelbaars. Wij kunnen gewoon varen’, vertelt eigenaar Guido Demmers aan het Noordhollands Dagblad. De partyboot hoeft dan ook geen boekingen te annuleren.

Op het bovendek van de Partyboot is een overkapping van zeil, om de passagiers droog te houden bij regen. Daar kwam zondag 14 april een windvlaag onder, waardoor de boot tegen de brug werd geblazen.

Betoncentrale

Voor de Amersfoortse Betoncentrale Mebin en Betoncentrale Van der Kamp betekent het dat er voorlopig geen aanvoer is van zand, grind en cement. Betoncentrale Van der Kamp heeft al schepen laten uitwijken naar andere vestigingen van het bedrijf. ‘We hebben deze week nog wel genoeg materiaal op voorraad, maar wanneer het langer duurt hebben we een probleem’, zegt een medewerker. ‘Hopelijk gaat de reparatie snel. We leveren verschillende soorten grind en zand en ook cement. Dat moet je allemaal op voorraad hebben. In geval van nood kunnen we wel materiaal per as aanvoeren, maar dat is veel duurder.’

Fietsboot

De Eemlijn, een fietsboot tussen Amersfoort en Huizen. zou eigenlijk dit weekend gratis tochtjes organiseren wegens de opening van het toeristenseizoen. Dat is nu afgelast.

Het is niet bekend hoe lang de reparatie van de brug gaat duren. Om de brug te repareren zijn namelijk specifieke onderdelen nodig en de monteurs moeten wachten tot die er zijn. Dit duurt ten minste tot maandag 22 april, mogelijk langer, volgens de gemeente Amersfoort. De Eem is een klasse 3 vaarweg voor schepen tot 1000 ton met een lengte van 73 meter.

