Verkoop van duurste cruisereis ter wereld gestart

Rond de wereld

Het Amerikaanse Regent Seven Seas Cruises biedt vanaf vandaag de duurste cruise ter wereld aan. De Wereldcruise gaat vanaf 2027 langs zes continenten, 40 landen en doet 71 havens aan. De reis begin in Miami en duurt tenminste 140 dagen. Wie mee wil aan boord, moet diep in de buidel tasten.