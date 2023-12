Nog nooit zoveel cruiseschepen in Rotterdam

Cruise Terminal Rotterdam heeft in 2023 33 verschillende cruiseschepen ontvangen. Samen lagen ze 119 dagen aan de Wilhelminakade en brachten 450.000 gasten naar de havenstad. Dat is het hoogste aantal cruiseschepen en gasten ooit in Rotterdam, meldt executive manager Nick Hoogeweij van Cruise Port Rotterdam.

In de avond van tweede kerstdag vertrok de MSC Euribia voor de laatste keer dit jaar vanuit Rotterdam naar Zeebrugge. Ze was tevens het laatste cruiseschip van het jaar in Rotterdam. De MSC Euribia was een van de 11 cruiseschepen die dit jaar voor het eerst Rotterdam aandeden. Het 331 meter lange cruiseschip vaart op LNG. Na haar eerste verblijf in Rotterdam bleef het schip wekelijks komen. Een andere nieuwkomer was de Disney Dream. Dit 339 meter lange cruiseschip met accommodatie voor zo’n 4000 mensen, was het eerste schip van Disney in Rotterdam.

Op een van de 119 dagen dat de Wilhelminakade bezet was met een cruiseschip, lagen er zelfs twee. De AIDAprima en de Seven Seas Navigator, samen goed voor 471 meter, lagen achter elkaar aan de kade.

De bijzonderste gast van 2023 was een vaste gast. De Rotterdam VII kwam in april naar haar thuishaven voor de viering van 150 jaar Holland America Line. De rederij vierde dit jubileum daar waar het ooit allemaal begon.

