De Hybrid Cat 2411e is het eerste 100% elektrisch zeegaande werkschip en werkt via een batterijcontainer aan boord. Schuttevaer sprak met Pieter Pruiksma van Werft Shipbuilding en Juriaan Brouwer van Piet Brouwer Elektrotechniek over de totstandkoming van dit schip en de ontwikkeling van de batterijcontainer voor de elektrische aandrijving.