Werft Shipbuilding is one-stop-shop

Bedrijfsfilosofie

Urk werd in 2021 een scheepswerf rijker toen de coöperatie Werft Shipbuilding zich vestigde. De samenwerking ontstond op de vakbeurs Europort in Rotterdam. Een groepje ondernemers met verschillende specialisaties in de scheepsbouw raakte in gesprek en kwam tot de conclusie dat zij hun werkzaamheden slimmer moesten aanpakken.