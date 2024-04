Koning kent 38 lintjes toe vanwege maritieme verdiensten

De Rotterdamse havenondernemer Don van Riel van expeditiebedrijf Trimodal Europe is koninklijk onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het terrein van spoorvervoer, logistiek en duurzaamheid. Hij is koploper in Schuttevaer’s maritieme selectie van gedecoreerden.

Net als Van Riel zijn dit jaar 3374 mensen in Nederland verrast met een lintje. Veruit de meesten krijgen er een vanwege hun vrijwilligerswerk, de rest ontvangt het vanwege ‘bijzondere verdiensten in de betaalde baan’. Er zijn meer mannen (64%) dan vrouwen (36%) die een lintje ontvangen. Er zijn dit jaar acht mensen die de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland ontvingen: de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zeemanshuis

De jaarlijkse lintjesregen daalde dit jaar rijkelijk neer op Zeemanshuis The Bridge in Oostvoorne. Zo werd voorzitter Bernt Koning onderscheiden als Ridder en chauffeur Wout Krispijn als lid van de Orde van Oranje-Nassau. Koning, in zijn werkzame leven loods, nam 10 jaar geleden samen met anderen het initiatief om een zeemanshuis in Oostvoorne op te richten.

Katwijker Kees Visser mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen voor zijn verdiensten bij onder meer de Stichting Nederlandse Zeevarenden Centrale en de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.

Het ridderschap viel ook ten deel aan Groninger Jan Eissens, bestuurslid en stamboekbeheerder van Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP), en aan Luc Naudts uit Lienden, oud-docent aan de Hogere Zeevaartschool Rotterdam. Naudts schreef enkele boeken over navigatie op zee en zette zich onder meer in voor de Theoretische Kust Navigatie en het Zeekadetten Korps Nederland.

Piet Hein Noordenbos uit Rossum werd eveneens geridderd. Naast zijn werk als voormalig product director ferries bij Damen Shipyards, was hij onder meer van 1994 tot 2005 nationale klassemeter van de Yngling Club (zeilen).

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De speciale editie van de Staatscourant vermeldt een reeks koninklijke onderscheidenen die voor hun verdiensten op het terrein van ‘maritiem erfgoed’ lid werden van de Orde van Oranje-Nassau: de heer L.J. van Apeldoorn te Doornspijk, mevrouw A. Smit-Quist te Maassluis, de heer A. Bijsterbosch te ‘t Harde, mevrouw F.J.A. Eissens-van Goor te Groningen, de heer W.P. van der Hoff te Maassluis (sinds 2008 actief als vrijwilliger aan boord van het bijzondere bergingsvaartuig Bruinvisch), de heer D.S. Klinkenberg te Makkum, de heer J. van Leeuwen te Terneuzen, de heer D.C. van der Plas te Katwijk (betrokken bij Stichting Katwijker Motor en Stichting Het Valkenburgs Pontje), de heer J. Schelling te Strijen, mevrouw G.M.F. Sommer-Gras te Emmen en de heer ing. P.B.A. Coster te Hoorn (Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden).

Cees de Keijzer in Rotterdam voer als officier voor onder meer de Holland Amerika Lijn en werkte tot zijn pensioen in 2004 voor Havenbedrijf Rotterdam. Voor zijn verdiensten daarna op het gebied van de scheepvaart werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 80-jarige De Keijzer is herkozen als voorzitter van de World Ship Society Rotterdam Branche (WSS-RB), nauw betrokken bij de boekenserie ‘Mooie schepen en banen in de haven van Rotterdam’ en schrijft voor de Binnenvaartkrant.

Ook Piet van Dijk te Hoek van Holland is voor zijn betrokkenheid als secretaris bij de Rotterdam Branch van de World Ship Society, onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje-Nassau.

Dezelfde onderscheiding viel ten deel aan de heer M.A. van Bruggen in Haarlem (vrijwilliger bij Stichting Fiets/VoetVeer) en de heer drs. A.W. Molenaar te Huissen.

Sandor Molmans maakt zich eveneens verdienstelijk op het terrein van scheepvaart, maar ook van jeugdwelzijn bij Zeekadetkorps Maassluis. Hij is sinds 2014 commandant van het korps.