Maritieme ridders, officieren en leden in de Orde van Oranje

2850 mensen in heel Nederland zijn op Koningsdag verrast met een lintje. Veruit de meesten vanwege hun vrijwilligerswerk, anderen vanwege ‘bijzondere verdiensten in de betaalde baan’. Schuttevaer zocht in lange lijsten en overzichten naar maritieme werkers. Van Ridders, een Officier en onderscheidenen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder: Gerrit Hakvoort

Urker Gerrit Hakvoort (50) is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkt als kwaliteitsmanager bij Noordzee Internationaal en is vanaf 2003 de drijvende kracht achter de vrijwilligersorganisatie SOAD (Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen). Ook is hij initiatiefnemer van het Calamiteiten Team Maritiem Urk (CMTU), dat in actie komt als er een vissersschip wordt vermist.

Ridder: Pieter Eerland

Ook directeur Pieter Eerland (66) van Lekstroom Transport in Lekkerkerk mag zich sinds woensdag 26 april Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is de derde generatie Eerland die leiding geeft aan het sleepbedrijf en wordt gezien als ‘bruggenbouwer’, in de meest brede zin.

Op zijn vakgebied, in de ledengroep ‘bijzonder transport’ van brancheorganisatie CBRB (nu Koninklijke Binnenvaart Nederland), is mede door Eerland het ‘Loket Bijzonder Transport’ opgericht. Hij was in 2015 lid van de begeleidingscommissie voor het onderzoek naar het kraanongeval in Alphen aan den Rijn. Sinds 2007 is hij voorzitter van de vakjury van de Nationale Sleepbootdagen in Vianen.

In Lekkerkerk is Eerland onder meer betrokken bij buurtvereniging ‘De Gulden Vrijheid’, NLdoet, de EHBO-vereniging, al een kwart eeuw bij de Oranjevereniging en de organisatie van 700 jaar Lekkerkerk. ‘Mijn inzet en bijdrage aan de maatschappij zijn niet alleen mijn eigen verdienste, maar ook de verdienste van een stabiel thuisfront. De glans van deze onderscheiding straalt hier zeker ook op af’, zegt Eerland op Facebook.

Ridder: Jan Lock

Uit naam van de koning is schipper Jan Lock uit Giessenburg 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet als vrijwilliger en in het bijzonder voor het behoud van varend erfgoed. Lock schonk in 2004 de luxe motor Terra Nova aan de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om haar van de sloop te redden. Sindsdien is hij schipper, vrijwilliger en bestuurslid bij de Stichting Terra Nova, die het historische binnenvaartschip beheert. De Terra Nova is tevens het vlaggenschip van de LVBHB.

Ridder: Ap Joosten

De Limburgse watersporter Ap Joosten (71) was vanaf 1964 tot 2022 als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij Watersportvereniging Ascloa te Roermond Asselt. Hij was al erelid van de vereniging en werd op Koningsdag onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Joosten had een belangrijke rol in de ontwikkeling van de nieuwe haven en het clubhuis en maakte zich sterk voor de jeugdopleiding. Hij was voor de regio Limburg actief in het Watersportverbond Nederland en de Hiswa, zette zich intensief in voor de inrichting van de grindplassen en had een prominente rol in de contacten met provincie, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties.

Ridder: Ko Otte

Erelid, panschipper en vrijwilliger Ko Otte (71) van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek werd koninklijk onderscheiden door burgemeester Jannewietske de Vries. Hij werd naar het stadhuis gelokt voor een overleg over de toekomst van het starteiland, maar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ko is vele jaren bestuurslid van de KWS en gelieerde stichtingen geweest en is nog steeds zeer actief voor de vereniging als bestuurder van stichting Skarsweagen en aanvoerder van vrijdag vrijwilligersploeg. Naast de KWS is hij actief (geweest) voor de Flitsclub, Pampusclub en is hij thans voorzitter van de stichting Johanna Jacoba.

Officier: Theo van de Gazelle

Ir Theo van de Gazelle ging in 2022 met pensioen als hoofdingenieur-directeur ‘Zee en Delta’, maar na 40 jaar bij Rijkswaterstaat ging hij nog even door bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Voor zijn verdiensten op het terrein van infrastructuur, waterstaat en natuur werd hij op Koningsdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van de Gazelle was bij Rijkswaterstaat onder meer betrokken bij het incident met het containerschip MSC Zoë in de nacht van 1 op 2 januari 2019, de ontwikkeling van het programma Wind op zee, de professionalisering van de Kustwacht, het internationale beheer van de Noordzee en de reorganisatie van de Rijksrederij.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De speciale editie van de Staatscourant van 26 april vermeldt de volgende onderscheidingen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op maritiem gebied:

P. van Arkel te Rotterdam (watersport); A. van Beem te Haarlem (watersport); M.G. Beerens te Kortgene (roeisport); G.C. Boekweit te Schiedam (maritiem erfgoed); J. Brinksma te Julianadorp (reddingswezen); P.M. van Dijk te Vinkeveen (watersport); D.B. Eikelenboom te Krimpen aan de Lek (maritiem erfgoed); J. van de Minkelis te Hardinxveld-Giessendam (reddingswezen); drs. A.J. Neleman, wonende te Capelle aan den IJssel (scheepvaart en watersport); J.M. van Oostrom te Marken (reddingswezen); J. Peijnenburg te Purmerend (watersport); M. van der Plas te Katwijk (reddingswezen); R.A.W. Plokker te Katwijk (reddingswezen); J.C. Schikker te Harlingen (watersport); M.H. Selling te Rozenburg (watersport); ir. H.J. Steltenpool te Bunschoten-Spakenburg (watersport); C.P. Vos te Gorinchem (watersport); mw P.S. Weg-de Boer te IJmuiden (reddingswezen); C.J. de Wildt te Beverwijk (reddingswezen).

