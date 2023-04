Schipper Jan Lock Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lintje

Uit naam van de koning is schipper Jan Lock uit Giessenburg 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet als vrijwilliger en in het bijzonder voor het behoud van varend erfgoed. Lock schonk in 2004 de luxe motor Terra Nova aan de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB) om haar van de sloop te redden.