Als het werkt: LASH-schepen

Dan werkt het zo

Het containervervoer is met vallen en opstaan tot stand gekomen. In de begintijd werd het containerschip bijvoorbeeld beconcurreerd door het LASH-schip. LASH stond voor ‘Lighter Aboard Ship’, waarbij met ‘Lighter’ een lichter werd bedoeld, een zeevaartterm voor een binnenschip of duwbak. Een LASH-schip vervoerde bakken die eenvoudig overboord konden worden gezet, maar die geen eigen voortstuwing hadden.