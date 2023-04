Zware Kees: Koninklijke onderscheiding

Bijna is het weer zover, 26 april! Zesentwintig april? U weet niet wat er dan staat te gebeuren? Lintjesregen natuurlijk! O ja, zult u zeggen, een dag, één keer per jaar, dat de koning ongeveer 4000 koninklijke onderscheidingen aan zijn onderdanen uitreikt. Staat goed op je revers wanneer je naar een verjaardag gaat.

Je verdient een lintje wanneer je iets bijzonders doet voor de samenleving, als vrijwilliger bijvoorbeeld. Een lintje is eigenlijk een reepje stof met daaraan een soort muntje. Er zit een speldje aan dat met wat gefriemel op een jurk of revers is te bevestigen.

Natuurlijk hoeft de koning niet álle speldjes op te prikken. Het is altijd een leuk schouwspel wanneer je een hoogwaardigheidsbekleder ziet die, in naam van de majesteit, met zijn dikke vingers in de weer is om een miniem speldje door de stof van een weerbarstige jurk of jasje te boren. (‘Gretver…! Dat verdomde speldje!’) Ik hoop altijd stiekem dat het fout gaat…

Koninklijke onderscheidingen zijn er in gradaties. Ik ga niet helemaal uitpluizen wat de hoogste waardering van een koning is voor een onderdaan en wat voor een onderscheiding hij/zij dan krijgt.

Maar wel behaagde het op een goede dag hare majesteit de koningin (inderdaad, alweer een tijdje geleden), Zware Kees, kapitein op één der schepen van de Nederlandse koopvaardij, een koninklijke onderscheiding te doen uitreiken, vanwege zijn ‘bijzondere verdiensten op het gebied van maritieme meteorologie’. Ik verzamelde weergegevens en stuurde die door naar het KNMI. Je krijgt dus een onderscheiding wanneer je maar genoeg OBS’jes maakt.

Wel zijn er een aantal kanttekeningen te maken bij deze uitreiking. Allereerst was ik niet thuis op de uitreikingsdatum: een zeeman hoort op zee. Mijn eega nam de honneurs waar en in een fraai pakje gestoken ging zij in mijn plaats. Ze hoefde niet bang te zijn dat ze door een kluns van een staatssecretaris, die de uitreiking deed, in haar schouder werd gestoken; er zat geen speldje aan de oorkonde. Zelfs geen lintje. Eigenlijk was het gewoon een munt, iets groter dan een oude zilveren rijksdaalder. Maar wél met een certificaat.

De kans dat er dit jaar op 26 april weer Nederlandse zeevarenden opgelijnd staan om een speldje…sorry, een koninklijke munt in een mooi doosje te krijgen is nihil. Al sinds heel lang worden er geen weerobservaties meer doorgestuurd. Veel jonge stuurlieden weten het verschil niet meer tussen cirrocumulus en nimbostratusbewolking. Voor hen waait de wind zachtjes of vet hard en komt uit het oostwesten. Wellicht krijgt een Nederlandse zeevarende een koninklijke onderscheiding omdat hij een der laatste is die nog, vrijwillig, een varend beroep heeft gekozen.

Op 30 april verschijnt het nieuwe boek van onze columnist Zware Kees.

Lees hier alle columns van Zware Kees.

Zie ook: https://zwarekeesartenstories.jouwweb.nl