Containerschip ramt kade van de Gouwe

Een getuige alarmeerde de politie nadat de melder zag hoe het schip tegen de kade voer. Ook zag de passant een hoop rook uit het schip komen. De melder was bezorgd of het goed zou gaan met de bemanning en de schipper, schrijft de politie op Facebook.

Het schip voer door naar de containerterminal in Alphen aan den Rijn. De politie is aan boord van het schip gegaan toen het afmeerde in de containerterminal in Alphen aan den Rijn. Na een controle van de politie bleken de schipper en de bemanning in orde te zijn. Ook de schade aan het schip en de kade bleken mee te vallen

‘Dit was voor ons ook de eerste keer dat we op een containerschip waren. Alles bleek goed gaan met de schipper en de bemanning. De schade leek mee te vallen bij het schip en de kade. Wel kregen wij gelijk een mooie rondleiding op het schip’, aldus een woordvoerder van de politie van Alphen aan den Rijn.