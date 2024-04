Doop met Taiwanese drakendans bij Royal Bodewes

Eerste voor Zuidwest-Azië

Catharina Martens, echtgenote van de Belgische bierbrouwer Jan Martens, heeft dinsdag 9 april de cementcarrier Asia Cement No. 9 gedoopt in Delfzijl. Royal Bodewes in Foxhol bouwde het schip voor U-Ming Marine Transport Corporation, een dochter van de Far Eastern Group in Taiwan. Voor de feestelijke gebeurtenis was een grote delegatie uit Taiwan gekomen, onder aanvoering van topman Douglas Hsu.