Commandofregat Zr. Ms. Tromp vanuit Rode Zee op weg naar India

Missie

De missie van het luchtverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. Tromp in de Rode Zee is beëindigd. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het sturen van Zr. Ms. Karel Doorman als opvolger van de Tromp die inmiddels onderweg is naar Mumbai, aldus demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie).