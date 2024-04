Digitale corridor verhoogt efficiëntie tussen zeehavens en het achterland

Rotterdam, Duisburg en Bazel gaan hun digitale gegevensstromen in het goederenvervoer beter aan elkaar koppelen. Doel van deze digitale corridor is de logistieke keten te verbeteren. Wanneer gegevens inzichtelijker zijn voor alle partijen, draagt dat bij aan een efficiënte planning.

Al in 2022 werd op dit gebied al een intentieverklaring getekend door de drie havens Port of Rotterdam, Duisport en Port of Switzerland. Nu begint het daadwerkelijke integratietraject van de Port-community-systemen Portbase en RPIS. De onderlinge uitwisselbaarheid van data moet het goederenvervoer van en naar de havens soepeler laten verlopen.

Danser Group

Een belangrijke partner in de testfase is de Danser Group. De Danser-vloot vervoert containers van Rotterdam en Antwerpen naar achterlandbestemmingen in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Danser ondersteunt de eerste stappen van het initiatief. Op basis van de ervaringen uit de testfase worden vervolgens verdere ‘use cases’ ontwikkeld. Dit houdt in dat inzichtelijk wordt wie precies wat met het nieuwe systeem kan doen en bereiken.

De initiatiefnemers willen dat het project zo snel mogelijk voordelen oplevert voor de logistieke keten. Daarom wordt de testfase eind 2024 afgerond, zodat de eerste opschaling in 2025 kan plaatshebben.

Lees ook: Bezoekers welkom op Verkeerscentrale Rotterdam Lees ook: Ben Maelissa keert terug als CEO van Danser Group