Verkoop zakelijke vaartochten Sail Amsterdam van start

Zakelijke vaartochten tijdens Sail Amsterdam 2025 kunnen vanaf vandaag worden geboekt. Dit wordt de 10de editie van de vijfjaarlijkse Sail-manifestatie in Amsterdam, die dit jaar samenvalt met de viering van het 750-jarig bestaan van de stad.

Sail biedt verschillende arrangementen voor groepen vanaf acht personen, variërend van het meevaren met de parade-schepen vanuit IJmuiden naar Amsterdam, tot arrangementen op aangemeerde Tall Ships. ‘Er is al veel vraag naar de zakelijke arrangementen’, aldus de organisatie. De verkoop daarvan maakt Sail mogelijk. Het evenement met Tall Ships, de Hollandse vloot en varend erfgoed, is vrij toegankelijk voor bezoekers op de kade.

In de komende maanden wordt meer nieuws over schepen en programmering gedeeld. In augustus komen vervolgens ook de vaartickets voor rondvaarten op Sail 2025 voor particulieren beschikbaar.

