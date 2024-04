Rechtbank trekt acht maanden uit voor miljoenenfraude rond opleidingsschip Gorch Fock

Misdaad

De rechtbank in Oldenburg heeft voor de komende acht maanden zittingsdagen ingepland voor de zaak rond het opleidingsschip Gorch Fock van de Duitse marine. De eerste zittingsdag in de zaak, die draait om corruptie, fraude omkoping en tal van andere financiële malversaties, is 16 april, de laatste staat gepland op 11 december.