Mourik Infra begint aan grote renovatie Prinses Marijkesluis

Rijkswaterstaat is maandag 15 april begonnen met de renovatie aan de Prinses Marijkesluis in het Amsterdam-Rijnkanaal. De werkzaamheden moet medio 2027 gereed zijn en zullen periodiek hinder opleveren voor de scheepvaart.

Rijkswaterstaat en aannemer Mourik Infra zijn in 2022 begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie. ‘We hebben een nieuwe zogenoemde tweefasen-aanpak toegepast, waardoor de risico’s worden beperkt’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De eerste fase richtte zich op ontwerp en onderzoek, waarbij Rijkswaterstaat en Mourik nauw samenwerkten om het ontwerp vast te stellen. Nu deze fase is afgerond, gaat Mourik over tot de realisatie in de tweede fase. Hierbij worden de sluisdeuren, bedienings- en gemaalgebouwen, de brug en keerschuif gerenoveerd en wordt het beton hersteld. Daarnaast wordt de bedienings- en besturingssoftware van de sluisdeuren en keerschuif vervangen. Na de renovatie kan de Prinses Marijkesluis weer 30 jaar mee.

Stremming

Wanneer aan de keerschuif wordt gewerkt, wordt een deel van de vaarweg afgesloten, waardoor schepen door de sluiskolk moeten varen. Dit kan leiden tot enige hinder vanwege beperkingen in de breedte.

De renovatie wordt in delen uitgevoerd, zodat de kering altijd inzetbaar is in geval van hoogwater. Daarom wordt in het hoogwaterseizoen niet aan de kering gewerkt, zodat de omliggende gebieden altijd beschermd blijven. In het laagwaterseizoen is de kering binnen drie dagen inzetbaar mocht toch sprake zijn van hoogwater.

